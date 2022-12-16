ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية.. بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" خاصته ، حيث قاما بإستقلال مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه وطلبا منه توصيلهما للمنطقة محل الواقعة ولدى وصولهما قام أحدهما بتهديد المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته إلا أنه قاومهما فقام أحدهما بإحداث إصابته التى أودت بحياته ، ولاذا بالهرب بإستخدام مركبة "التوك توك" وأرشد أحدهما عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، كما أقرا ببيعهما مركبة "التوك توك" لـ(عميلهما "سئ النية" ، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وإعترف بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة ، وأنه قام ببيعها (لآخر "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفرالشيخ) تم ضبطه بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ .. وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها .