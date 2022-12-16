اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك بالإسكندرية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:46 ص
ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك بالإسكندرية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية.. بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بدائرة القسم.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" خاصته ، حيث قاما بإستقلال مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه وطلبا منه توصيلهما للمنطقة محل الواقعة ولدى وصولهما قام أحدهما بتهديد المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته إلا أنه قاومهما فقام أحدهما بإحداث إصابته التى أودت بحياته ، ولاذا بالهرب بإستخدام مركبة "التوك توك" وأرشد أحدهما عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، كما أقرا ببيعهما مركبة "التوك توك" لـ(عميلهما "سئ النية" ، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وإعترف بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة ، وأنه قام ببيعها (لآخر "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفرالشيخ) تم ضبطه بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ .. وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها .
 
 

سرقه

سرقة بالاكراه

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة