الفاتيكان: جنازة البابا السابق بنديكت السادس عشر 5 يناير

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أعلن الفاتيكان اليوم السبت، أنه ستتم إقامة جنازة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر الذي وافته المنية عن عمر ناهز 95 عاما، في الخامس من شهر يناير المقبل.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن المتحدث باسم الفاتيكان "ماتيو بروني" قوله ان القداس سيقام يوم الخميس المقبل في ساحة القديس بطرس حيث ستبدأ المراسم في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشارت القناة إلى أنه سيتم وضع جثمان بابا الفاتيكان السابق في كاتدرائية القديس بطرس بدءا من يوم الإثنين المقبل أمام الشعب لإلقاء نظرة الوداع عليه.