اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 01:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

العلاج الحر بالدقهلية تعاين 60 معملا ومنشأة طبية بالتعاون مع المعامل المركزية

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:59 م
العلاج الحر بالدقهلية تعاين 60 معملا ومنشأة طبية بالتعاون مع المعامل المركزية الأجهزة الطبية
الدقهلية _ محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، بالاشتراك والتعاون مع المعامل المركزية بتكثيف جهودهما، بالمرور والمعاينة على 60 معملا ومنشآت طبية خاصة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة فى نطاق المحافظة.

 

تأتى تلك الجهود في ظل التزام إدارة العلاج الحر، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

 

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضى على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، حيث تم المرور على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

 

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 148 منشأة طبية، تشمل 55 عيادة خاصة، و3 مستشفيات، وعيادات تخصصية فضلاً، عن 32 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 19 مركزا ومعملاً غير مرخصين.

 

ولفت فؤاد إلى أن إدارة العلاج الحر كثفت حملاتها الأسبوع الماضى بمرافقة لجنة المعامل المركزية، لمعاينة عدد 60 معملاً منهم 41 معمل تم ترخيصهم بالإضافة للمرور على 7 حضانات منهم 5 حضانات بمراكز طبية، بمجموع 22 حضانة وحضانتين ملحقين بمستشفيات خاصة بمجموع 10 حضانات.

 

أجهزة طبيه داخل منشآت طبيه
أجهزة طبيه داخل منشآت طبيه

 

الأجهزة الطبيه
الأجهزة الطبيه

 

التأكد من الإشتراطات والسلامه للمنشآت الطبيه
التأكد من الإشتراطات والسلامه للمنشآت الطبيه

 

المعامل والمنشآت الطبيه
المعامل والمنشآت الطبيه

 

المنشآت الطبيه_1
المنشآت الطبيه_1

 

دكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
دكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

 


مديرية الصحة

صحة الدقهلية

ادارة العلاج الحر

مراجعة التراخيص

المنشآت الطبيه

المعامل المركزية

حضانات الاطفال

مستشفيات خاصة

منشآت طبية خاصة

معامل التحاليل الطبيه

وزارة الصحة والسكان

المرور علي المعامل



الموضوعات المتعلقة

"صحة الدقهلية" تنظم قافلة طبية في قرية خفير شهاب ببلقاس بالاشتراك مع جامعة الدلتا‎‎

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 09:18 م

آخر أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صحة الدقهلية تستهدف 987 ألف طفل.. و993 فرقة تجوب قرى دمياط.. تطعيم 892 ألف و 971 طفل بسوهاج.. الانتهاء من تطعيم مليون طفل بالبحيرة.. وتطعيم 101% من أطفال الشرقية.. صور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:00 م

"صحة الدقهلية": إجراء أول حالة غسيل بريتوني بمستشفى السنبلاوين العام

الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:00 م

"صحة الدقهلية": الكشف على 2140 مريضا فى قافلة علاجية بقرية هلا مركز ميت غمر

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 01:19 م

وكيل "صحة الدقهلية" يشيد بإنجازات إدارة "الصحة المهنية" خلال شهر نوفمبر

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 05:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة