العلاج الحر بالدقهلية تعاين 60 معملا ومنشأة طبية بالتعاون مع المعامل المركزية

الدقهلية _ محمد الحبشي

قامت إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، بالاشتراك والتعاون مع المعامل المركزية بتكثيف جهودهما، بالمرور والمعاينة على 60 معملا ومنشآت طبية خاصة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة فى نطاق المحافظة.

تأتى تلك الجهود في ظل التزام إدارة العلاج الحر، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضى على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، حيث تم المرور على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 148 منشأة طبية، تشمل 55 عيادة خاصة، و3 مستشفيات، وعيادات تخصصية فضلاً، عن 32 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 19 مركزا ومعملاً غير مرخصين.

ولفت فؤاد إلى أن إدارة العلاج الحر كثفت حملاتها الأسبوع الماضى بمرافقة لجنة المعامل المركزية، لمعاينة عدد 60 معملاً منهم 41 معمل تم ترخيصهم بالإضافة للمرور على 7 حضانات منهم 5 حضانات بمراكز طبية، بمجموع 22 حضانة وحضانتين ملحقين بمستشفيات خاصة بمجموع 10 حضانات.



أجهزة طبيه داخل منشآت طبيه



الأجهزة الطبيه



التأكد من الإشتراطات والسلامه للمنشآت الطبيه



المعامل والمنشآت الطبيه



المنشآت الطبيه_1