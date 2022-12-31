السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز وتعاطى مخدر الأفيون فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما تبلغ لرئيس مباحث مركز المنشاة بنشوب مشاجرة، فانتقل على الفور إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة، وتم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 31 جراما من مخدر الأفيون بقصد التعاطي، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ف.ا" عامل بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر والهيروين، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل لإحرازه سلاح بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز المراغة،عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش والهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترفا بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.