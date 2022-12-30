وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني إن فرقة الإرشاد البحري بجربة بمشاركة دورية تابعة لمركز الحرس البحري بأجيم، قامت بإلقاء القبض على ستة أشخاص من منظمي عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، بتهمة تشكيل خلية لمساعدة الأفراد على اجتياز الحدود بشكل غير شرعي وتعريض حياة المواطنين للموت.

وأشار المتحدث إلى أن الإدارة العامة للحرس الوطني تواصل سعيها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتشدد حرصها على مقاومة العناصر الضالعة فيها بالتنظيم والإعداد لها.