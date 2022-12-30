اليوم السابع
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الكرملين: بوتين وشي سيبحثان قضايا معقدة تهم روسيا والصين

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 02:13 ص
الكرملين: بوتين وشي سيبحثان قضايا معقدة تهم روسيا والصين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره الصيني، شى جين بينغ، القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة.

وأشار بيسكوف إلى أنه خلال المحادثات التي ستعقد قبل الظهر بتوقيت موسكو "سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الأكثر تعقيدا".

وأضاف: "بعضها أقرب إلينا، إلى روسيا، وبعضها أقرب إلى الصين".

والتقى بوتين وشي، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان منتصف سبتمبر الماضي.


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