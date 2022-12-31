اليوم السابع
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الحبس سنة لعامل وزوجته بتهمة تعذيب طفل فى قنا

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:58 م
الحبس سنة لعامل وزوجته بتهمة تعذيب طفل فى قنا محكمة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنح قنا برئاسة المستشار محمود يوسف، رئيس المحكمة، عامل وزوجته بالحبس سنة، بتهمة تعذيب طفل عن طريق إطفاء السجائر في أماكن من جسده.
 

تعود أحداث الواقعة إلي نوفمبر من العام 2022 ، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل وزوجته بتهمة تعذيب طفل 3 أعوام ونصف، عن طريق إطفاء السجائر والسكين في مناطق من جسده بقرية المحروسة في قنا.


وأوضحت التحريات، أن المتهمين اعتادا علي ذلك الفعل حتي تم إبلاغ الأم ونقلت الطفل إلى مستشفى قنا العام وتحرير محضر بالواقعة، وتبين أن الطفل مصاب بسوء تغذية وجفاف وكدمات بالجسم مع وجود آثار حروق.



تم تحرير محضر بالواقعة حينها وضبط المتهين وإحالة الواقعة إلي محكمة جنح قنا، والتي قضت بمعاقبة العامل وزوجته بالحبس سنة وكفالة 200 جنيه، ومعاقبتهما بالحبس 3 أشهر مع الشغل عن تهمة إحراز السكين.

 


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