اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:03 م
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الحبس عامين لعضو مجلس إدارة غرفة قنا التجارية بتهمة تهديد محام داخل محكمة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:04 م
الحبس عامين لعضو مجلس إدارة غرفة قنا التجارية بتهمة تهديد محام داخل محكمة حبس -ارشيفية
قنا صابر سعيد

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أصدرت محكمة جنح قنا، حكما بالحبس عامين لعضو مجلس إدارة في الغرفة التجارية بقنا، وبراءة آخر في قضية تهديد محام داخل قاعة محكمة.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2021 عندما تقدم محامي ببلاغ بالتهديد من شخصين داخل المحكمة وكان وكيلا لمجني عليه وأكد الشهود صدق أقوال المحامي، كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.

وحضر المتهم الأول أمام المحكمة واعتذر لمجلس نقابة المحامين وللمدعي بالحق المدني، وقبل اعتذاره وأقروا له بالتصالح في الشق الجنائي، ولم يحضر المتهم الثاني فقضت المحكمة بحبسه عامين.




 


جنايات قنا

عضو غرفة تجارية

محكمة قنا

اخبار قنا



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