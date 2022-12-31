التضامن فى أسبوع.. إنجاز شكاوى أطفال وكبار بلا مأوى بنسبة 100%.. فيديو

كتب ـ مدحت وهبة





ـ في إطار برنامج تنمية الأسرة المصرية، التضامن الاجتماعي تكثف تدريب منسقي برنامج "2 كفاية" بالمحافظات بهدف تطوير قدراتهم على متابعة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المقدمة بالجمعيات الأهلية في قرى ومراكز حياة كريمة في 20 محافظة. تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 23 ديسمبر إلى 29 ديسمبر ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:ـ في إطار برنامج تنمية الأسرة المصرية، التضامن الاجتماعي تكثف تدريب منسقي برنامج "2 كفاية" بالمحافظات بهدف تطوير قدراتهم على متابعة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المقدمة بالجمعيات الأهلية في قرى ومراكز حياة كريمة في 20 محافظة.

ـ وزيرة التضامن تعلن نتائج عمل صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في عام 2022، وتشيد بجهود رئيسه الدكتور عمرو عثمان في تنفيذ أنشطة توعوية في 4500 مدرسة و55 جامعة و893 مركز شباب للتوعية بأضرار التعاطي، وتنفيذ 170 ألف زيارة منزلية للتوعية بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.



- وزيرة التضامن الاجتماعى تجري زيارة تفقدية لمؤسسة مستشفي سرطان الأطفال - مصر 57357 وتؤكد أن الدولة المصرية لديها مسئولية مجتمعية نحو صحة أطفالها، ومصر تُعد على رأس الدول التي تحترم صحة أبنائها.



- مبادرة "لا أمية مع تكافل" تطلق برامج اعداد مدربين وتبدأ من محافظة المنوفية بمشاركة 40 مدرب، بهدف تنمية قدرات المدرب على استخدام تطبيقات الحقيبة التدريبية لتعليم الكبار والتعليم المجتمعي.



ـ فى إطار التوسع فى حملات تسويق منتجات الأسر المنتجة، مديريات التضامن الاجتماعىى تقيم معارض لمنتجات الحرف التراثية والبيئية بالغردقة، وجنوب سيناء، والسويس، وذلك بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وجميع أفراد الأسرة.



ـ وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة ومسئولي الهلال الأحمر الإماراتي، لبحث أوجه التعاون وتنظيم جهود منظمات العمل الأهلي بالإمارات في القاهرة.

ـ وزيرة التضامن الاجتماعى تستفبل النائبة سولاف درويش ومنظمة العمل العربية لتكثيف التعاون العربي في تسويق منتجات التراثي الحرفي من خلال المعارض، ودعم ذوي الإعاقة في مجال التمكين الاقتصادي.



ـ القباج تشهد اجتماعاً موسعاً للجنة التنسيقية لإنشاء مركز ادارة الازمات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء ا.ح بكر محمد البيومى مدير إداراة الاشارة والوفد المرافق لبحث خطة استكمال المركز التكنولوجي وغرفة إدارة الأزمات بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية.



ـ التضامن الاجتماعى تنفذ نسختها الثانية من مبادرة "الحياة أمل" لكبار السن بمحافظة الدقهلية فعاليات بمشاركة 100 من كبار المواطنين من محافظات القليوبية والدقهلية والغربية والشرقيةـ وتقيم معرض للمنتجات اليدوية لاندية ودور المسنين على هامش الفعاليات.



ـ القباج تترأس الاجتماع الأول للجنة المستحدث تشكيلها من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تأهيل سكان المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بحضور ممثلي الوزارات المعنية بتنسيق ومراجعة البرامج التنموية المتكاملة لتلك المناطق.



ـ برنامج "وعي" لتعزيز التنمية المجتمعية والمواطنة يطلق ثانى ورشة التدريبية بمشاركة وعاظ الأزهر والاوقاف ورجال الكنيسة، واللقاء يناقش التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب.



ـ الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ينظم قافلة طبية شاملة بمحافظة مرسى مطروح، وذلك على لتقديم الفحوصات الطبية والعلاج ولقاح كورونا وأنشطة دعم اجتماعى ونفسى للأطفال.



ـ وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2022، وتصرح أن الوزارة تعاملت مع 3,860 بلاغاً و2,475 شكوى، وتشيد بالتعاون المثمر والكفء مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، ونسبة الإنجاز 100%.

ـ برنامج فرصة ينفد 150 مشروعا إنتاجيا في قرية المراشدة بمحافظة قنا ويكثف أنشطة التمكين الاقتصادي في إطار مبادرة "قرية بلا عوز" في قرى حياة كريمة.



ـ بنك ناصر الاجتماعي يقدم إعانات ومساعدات نقدية وعينية بقيمة 57 مليون جنيه للفئات الأولى بالرعاية، والقباج تؤكد دور البنك التكافلي بجانب دوره المصرفي والاستثماري، والبنك يقدم نموذجًا رائدًا في تحمل المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية



- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومي لمكافحة وعلاج



ـ بحضور وتشريف رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك في حفل قادرون باختلاف في نسخته الرابعة وتعلن عن إطلاق مبادرتين جديدتين بعنوان "الإتاحة والعيش باستقلالية"، و"أحسن صاحب". - المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ينظم ورشة عمل للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بوزارة التربية والتعليم بعنوان "الوقاية من الإدمان" والورشة تتناول المخدرات وأضرارها.ـ بحضور وتشريف رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك في حفل قادرون باختلاف في نسخته الرابعة وتعلن عن إطلاق مبادرتين جديدتين بعنوان "الإتاحة والعيش باستقلالية"، و"أحسن صاحب".

ـ القباج تشهد اجتماع اللجنة الوزارية للمجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.



ـ اللجنة العليا للأسر البديلة تعقد اجتماعها الدورى عبر زووم بحضور اعضاء اللجنة والاجتماع يناقش طلبات الكفالة والتظلمات.



ـ القباج تستعرض تقريرًا عن الأنشطة المنفذة لإجمالي 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات المصرية عن عام 2022، وتعلن عن استفادة 133,770 من الطلاب في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ودمج ذوي الإعاقة وتحفيز التطوع والوعي بقضايا التنمية.



ـ تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ جنوب سيناء، التضامن الاجتماعى تطلق مبادرة لتوثيق عقود الزواج لمواطنى جنوب سيناء باستهداف جميع مدن المحافظة وتوافد المواطنين للاستفادة من الخدمة.



ـ الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن يعلن عن نجاح صندوق مكافحة وعلاج التعاطي نجح في تقديم الخدمات العلاجية لإجمالي 170 ألف مريض إدمان، ويصرح إنه جاري الإعداد لافتتاح مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في 7 محافظات خلال 2023.

