البيئة تعلن تفاصيل عقود تشغيل خدمات الجمع والنقل لمنظومة المخلفات الصلبة

كتبت ـ منال العيسوي

أعلنت وزارة البيئة، إعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية الخاصة بعقود التشغيل للمنظومة الخاصة بالمخلفات، وأنه تم إرسالها إلى وزارة التنمية المحلية لتعميمها على المحافظين.

وأكدت وزارة البيئة ، فى تقرير صادر عنها، أنه تم تقديم الدعم الفنى بشأن كراسات الشروط، والمواصفات الخاصة بخدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع، واعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظة القاهرة المنطقتين الشرقية والغربية، توقيع عقود منظومة النظافة بكل من محافظة الإسكندرية، وعقد جمع ونقل ومعالجة وتخلص محافظه شرم الشيخ، وعقد جمع ونقل ونظافة شوارع محافظه المنوفية بمدينه شبين الكوم، فيما يخص عقد جمع ونقل الدعم الفنى، حيث تم اعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات لخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .

وأكدت وزارة البيئة، فى التقرير الصادر عنها منذ أيام، أنه تم تقسيم الخدمات الرئيسية لكراستين، الأولى الخاصة بجمع ونقل ونظافة الشوارع وتشمل خدمات جمع المخلفات البلدية من مصادرها المختلفة بأى شكل يتناسب مع طبيعة مناطق الخدمة وكذلك خدمات نقل هذه المخلفات إلى منشآت استقبالها وكذلك خدمات نظافة وكنس الشوارع والميادين العامة، والثانية وهى كراسة معالجة وتخلص نهائي، وتشمل خدمات استقبال المخلفات بمنشات المعالجة وتشغيل المصانع وكذلك خدمات الدفن الصحى لمرفوضات المعالجة بالمواقع المخصصة، كما تم التوافق على الكراستين من شركاء العمل التنمية المحلية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والمالية، وتم تعميم الكراسات على المحافظات للبدء فى اجراءات طرحها طبقا لقانون 182 ووفق الية الطرح السليمة.

جدير بالذكر، أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 202 لسنة 2020 فى شأن إدارة تنظيم المخلفات.