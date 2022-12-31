البابا تواضروس يلتقي مجلس كهنة قطاع غرب الإسكندرية خلال زيارته الرعوية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمجلس كهنة قطاع غرب الإسكندرية ومسئولى الخدمة الاجتماعية والمالية بالقطاع بحضور نيافة الانبا ايلاريون اسقف عام كنائس قطاع غرب الاسكندرية.

رحب قداسته بالحضور مهنئًا بالعام الجديد وعرض أعضاء المجلس على قداسته تقرير مفصل عن الخدمة الروحية والاجتماعية والادارية بالقطاع، حيث حضر اللقاء القمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

يأتى ذلك فى اطار الزيارة الرعوية التى يجريها البابا تواضروس اليوم إلى محافظة الإسكندرية، حيث التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم، بالمقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وفدًا من مستشارى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار صادق عبد السلام رئيس المحكمة، والمستشار ريمون ملك رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية.

رحب قداسته بالحضور مهنئًا بالعام الجديد وأعرب الضيوف عن سعادتهم بلقاء قداسته، وقدموا لقداسته تعريفًا بالمحكمة الاقتصادية واختصاصاتها كما قدموا هدايا تذكارية، بحضور نيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقى الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رأس السنة الجديدة بالكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم السبت وسط حضور من الآباء الكهنة والأساقفة وشعب الإسكندرية.

يأتى ذلك فيما أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت أبرز التعليمات التى أصدرتها الكنيسة كالآتى:

1- المشاركة فى صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

2- على الراغبين فى المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

3 - سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم.

4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023.