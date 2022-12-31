الأقباط يؤدون قداس رأس السنة الميلادية بكنائس بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أدى أقباط محافظة بورسعيد، صلوات قداس رأس السنة الميلادية، مساء اليوم السبت، بكنائس المحافظة، ضمن الاحتفالات بأعياد رأس السنة بكافة كنائس بورسعيد.

وترأس الصلاة بكنيسة الأنبا بيشوي كبار كهنة الكنيسة وهم: القمص بولا سعد، كاهن الكنيسة ووكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، كهنة الكنيسة، وبحضور العديد من رجال الدين المسيحي وشعب الكنيسة، وسامي بشارة، مسئول العلاقات العامة بالمطرانية.

وقدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة صلوات قداس رأس السنة الجديدة، والذي توجه فيه الجميع بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم وازدهار على وطننا الغالي مصر، وأن يحمي الله مصر وجميع مواطنيها.

ومن جانبه، هنأ وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد، لافتًا أن الاحتفالات تشمل صلاوات بأن يعم السلام على العالم ومصر ويحفظ رئيس الجمهورية وجميع القيادات، داعين الله أن تكون سنة كلها سعادة وبهجة وسلام وتكون أفضل سنين عمرنا.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية.

محافظ بورسعيد يهنىء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد 2023.

وفي سياق متصل، قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة بورسعيد وأجهزتها التنفيذية، أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يطل علينا العام الجديد وقد بلغت مسيرة العمل الوطني نحو التنمية والازدهار مستهدفاتها.

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وقادة القوات المسلحة والشرطة المصرية ولرئيسي مجلسي النواب والشيوخ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية جيشاً وشعباً وقيادة وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والرخاء والتقدم والازدهار.

وتمنى محافظ بورسعيد، أن يحل العام الجديد على مصر وأبناءها في أفضل حال، مع استمرار عجلة التنمية والتقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ربوع مصر تحت راية القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن ينعم علينا بالأمن والاستقرار والوحدة بين أبناء الشعب المصري.