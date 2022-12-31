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شاهد انتشار الشرطة بالشوارع لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة

السبت، 31 ديسمبر 2022 05:21 م
شاهد انتشار الشرطة بالشوارع لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة قوات الأمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الانتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الهامة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لاستقبال إحتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.
   
وشملت الخطط الأمنية تعيين الإرتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، جانب من صور استعدادات أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن
 
وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، بما يحقق أمن المواطنين.
 
 

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