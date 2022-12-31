وقال رئيس جهاز الشرطة الوطنية الإندونيسية ليستيو برابو - في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة (جاكرتا جلوب) المحلية - "يمكننا الآن الإعلان عن القضاء على جماعة مجاهدي تيمور الإندونيسية".

وذكر برابو أن تدابير مكافحة الإرهاب لم تكن فقط عمليات مسلحة، لكنها تضمنت برامج لنزع واجتثاث التطرف من آلاف من الإرهابيين المُدانين في إندونيسيا، موضحا أنه "تم إطلاق سراح 3226 مُدان سابق بالإرهاب في 10 أقاليم في مختلف أنحاء البلاد، وجميعهم تعهدوا بالولاء لوحدة وسلامة إندونيسيا".

وذكرت الصحيفة أن الحكومة المركزية في إندونيسيا نشرت قوات مشتركة عسكرية وشرطية لتنفيذ عمليات بهدف القضاء التام على الجماعة الإرهابية، وبعد سنوات من محاولة قتل زعيم الجماعة المدعو علي كالورا، فإنه خلال سبتمبر الماضي تمكنت القوات الإندونيسية القضاء عليه.

وأضافت أن مقتل كالورا كان نقطة تحول في عمليات مكافحة الإرهاب بإندونيسيا، حيث دفع القوات الأمنية إلى تكثيف عملياتها لاجتثاث التنظيم الإرهابي بشكل تام، وذلك رغم انخفاض نشاطه بشكل ملحوظ خلال العام الجاري.

ولفتت إلى أن جماعة "مجاهدي تيمور" الإندونيسية كانت قد أعلنت ولائها - في وقت سابق - لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، وذلك بحسب بيانات الشرطة الإندونيسية.