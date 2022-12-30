وقال ويدودو - خلال مؤتمر صحفى نقله راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - "إنه لن يكون هناك المزيد من القيود على التجمعات والتحركات"، مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه وفقا لأحدث إحصائيات الإصابة.

وحث ويدودو المواطنين الإندونيسيين على اليقظة من أجل مواجهة الفيروس، بما في ذلك الاستمرار فى ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة ووسط التجمعات.

وأشار الراديو إلى أنه قبل هذا الإعلان، تم بالفعل رفع معظم القيود المفروضة على التنقلات للأشخاص الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلا أن السلطات لا تزال تطالب بارتداء الأقنعة.