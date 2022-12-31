اليوم السابع
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السبت، 31 ديسمبر 2022 10:01 ص
أكرم القصاص
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ660 مليون حالة

السبت، 31 ديسمبر 2022 10:00 ص
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ660 مليون حالة كورونا حول العالم
أ ش أ

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ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 660 مليونا و146 ألفا و479 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و689 ألفا و483 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 100.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.3 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و92 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ693 ألفا و853 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و699 وفاة.

 


إصابات كورونا حول العالم

كورونا حول العالم

إصابات كورونا

كورونا



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