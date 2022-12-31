اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 06:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار البيض والدواجن فى الأسواق اليوم السبت 31 ديسمبر 2022

السبت، 31 ديسمبر 2022 05:00 ص
أسعار البيض والدواجن فى الأسواق اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 دواجن
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أسعار الدواجن بالمزارع، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 44 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 48 إلى 49 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.
 
سعر الفراخ البيضاء 44 جنيهًا، سعر الساسو 60 جنيهًا، والكتكوت الساسو 4.25 إلى 4.50 جنيها وأمهات بيضاء 41 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 4.5 إلى 4.75 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.
 
وتسجل أسعار البيض في سوق الجملة 80 جنيها لسعر الأبيض في حين يبلغ سعر البيض البلدي 78 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 85 جنيها للكرتونة
 
يشار إلى أن هذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.
 
 
 

الدواجن

الفراخ

سعر الفراخ

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ اليوم

اسعار البيض

سعر البيض



الموضوعات المتعلقة

استقرار سعر الدواجن.. والكيلو يسجل 46 جنيهًا للمستهلك

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 07:00 ص

فيديو.. عرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 04:00 ص

شعبة الدواجن: أسعار الأعلاف انخفضت 1300 جنيه عقب قرارات الإفراج الجمركى

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 04:00 ص

تفاؤل كبير فى الأسواق عقب الإفراج عن بضائع بـ5 مليارات دولار.. شعبة الدواجن: تسهيلات كبيرة لتوفير الأعلاف للمزارع والطن انخفض 1300جنيه.. وغرفة الملابس تؤكد: الخطوة ساهمت فى تهدئة السوق الموازى للدولار

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة