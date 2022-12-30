اليوم السابع
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استقرار سعر الدواجن.. والكيلو يسجل 46 جنيهًا للمستهلك

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 07:00 ص
استقرار سعر الدواجن.. والكيلو يسجل 46 جنيهًا للمستهلك دواجن - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، اليوم الجمعة عن استقرار أسعار الدواجن بالمزارع، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 40 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 44 إلى 46 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

 

سعر الفراخ البيضاء 40 جنيهًا، سعر الساسو 57 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 1.75 إلى 2 جنيه وأمهات بيضاء 25 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 2.75 إلى 3 جنيهات، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

 

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 80 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 78 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 85 جنيها للكرتونة.

 

يشار إلى أن هذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.


سعر الدواجن

أسعار الفراخ

أسعار الدواجن

سعر البيض



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