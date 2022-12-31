أثار الذعر وسط السكان.. جسم غريب يحلق فى سماء كوريا الجنوبية "فيديو وصور"

كتبت شيماء عبد المنعم

انتشر ذعر وسط سكان كوريا الجنوبية بعد ظهور الجسم الغريب الذى أحدثته دوامة من الضوء فى السماء أمس الجمعة بعد أن أعلن الجيش أنه نجم عن إطلاق صاروخ، حسبما نشر موقع الديلى ميل.



الجسم الغريب فى سماء كوريا



رصد الجسم الغريب

وضجت وسائل التواصل الاجتماعى ومواقع الإنترنت فى كوريا الجنوبية برسائل من قبل المواطنين الذين قالوا إنهم شاهدوا جسما متصاعدا أو أثر بخار بلون قوس قزح أو أضواء غامضة أخرى. كما نشر البعض صورًا ومقاطع فيديو.



جسم غريب

وأكد جيش كوريا الجنوبية أنه أجرى تجارب على إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب يوم الجمعة.

سول تكشف تفاصيل إطلاق بيونجيانج صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي

وعلى جانب اخر أعلن الجيش الكورى الجنوبي، اليوم السبت، قيام كوريا الشمالية بإطلاق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه البحر الشرقي، وذلك بعد يوم واحد من إجراء كوريا الجنوبية اختبار لمركبة فضائية محلية تعمل بالوقود الصلب.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أنها رصدت إطلاق الصواريخ من مدينة تشاونجهوا، جنوب العاصمة الكورية الشمالية بيونجيانج، وحلقت الصواريخ لمسافة 350 كيلومترا قبل سقوطها فى البحر.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فى نسختها الإنجليزية.

ولم تكشف هيئة الأركان عن المزيد من التفاصيل بشأن إطلاق الصواريخ، مشيرة إلى أن السلطات الاستخباراتية فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلات مفصلة حول تفاصيل الصواريخ.

وأدانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية، ووصفت هذا الفعل بأنه انتهاك كبير يضر بعملية السلام والاستقرار، وذلك ليس فقط فى شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا فى المجتمع الدولي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة - فى بيان للصحفيين - "ندينهم بشدة وندعو إلى وقف فوري، سيحافظ جيشنا على وضع الاستعداد القوى والذى يعتمد على قدرات الرد بصورة كبيرة على الانتهاكات الكورية الشمالية".

وأجرت كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، بنجاح اختبار مركبة الإطلاق الفضائية، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة الفضائية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.