وكالة الأرصاد الإندونيسية تحذر من الجفاف وحرائق الغابات فى 2023

أ ش أ

توقعت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، مواجهة طقس عنيف عام 2023، يعتبر الأشد جفافا منذ عام 2019، مشيرة إلى ضعف نمط ظاهرة (لا نينا) والتي تعني انخفاض درجة سطح المحيط أقل من المتوسط لسطح البحر.

وحذرت وكالة الأرصاد من أن قلة هطول الأمطار قد تزيد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات، في حين أن الاتجاه السائد خلال السنوات الثلاث الماضية يشير - أيضًا - إلى زيادة مخاطر الزلازل وأمواج تسونامي، وفقا لقناة (آسيا نيوز) الإخبارية.



وقالت مديرة الوكالة دويكوريتا كارناواتي إنه اعتبارًا من مايو حتى أبريل 2023، سيصبح المناخ جافًا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، لذا فإن خطر حرائق الغابات سيرتفع".



وأضافت أن تأثير ظاهرة (لا نينا) التي تعني تبريد درجات حرارة سطح المحيط إلى جانب الرياح والأمطار، سينتهي في مارس 2023؛ مما يتسبب في انخفاض هطول الأمطار.



وأوضحت أن موسم الجفاف في العام المقبل قد يكون مماثلا لموسم 2019 عندما احترق أكثر من 1.65 مليون هكتار من الغابات، وهي الحرائق التي كلفت البلاد ما لا يقل عن 5.2 مليار دولار من الأضرار والخسائر الاقتصادية، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.