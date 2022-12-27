ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن أمين جابر مسئول في وكالة التخفيف قوله إنه "حتى اليوم، بلغ إجمالى عدد قوارب الصيد التي تضررت من جراء الأمواج العاتية والرياح القوية 27 قاربا، منها 22 قاربا في قرية كرامات وخمسة في قرية بندران في ناحية تلاناكان بميكاسان".

وأشار إلى أن أحد القوارب الخمسة المتضررة في قرية بندران لحقت بها أضرار جسيمة، بينما لحقت أضرار طفيفة بالأربعة الأخرين.

وفي الوقت الحالى، لا يستطيع معظم الصيادين فى باميكاسان الذهاب إلى البحر بسبب الطقس القاسي مثل الأمواج العالية والرياح القوية التي يمكن أن تستمر حتى الأسبوع المقبل.

وتابع أن الصياد غرق في البحر حيث كان في مقدمة القارب أثناء سقوطه بعدما ضربت موجة قوية القارب.

