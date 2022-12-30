وصول الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحى لأسوان بإجمالى 2 طن

أسوان - عبد الله صلاح

تسلمت مديرية أوقاف أسوان، بحضور الشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزاره الأوقاف بالمحافظة، يرافقة محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة أسوان، الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحى الواردة من وزارة الأوقاف بإجمالى 2 طن من اللحوم، ضمن المشروع الذى تنفذه الأوقاف لتوزيع لحوم الأضاحى على المحافظات لتحقيق التكافل الاجتماعى والتواصل مع الفئات المحتاجة من الشعب المصرى.

من جهته، قال وكيل وزارة الأوقاف بأسوان الشيخ حنفى محمود دياب، إنه تم على الفور تسليم كميات اللحوم التى وصلت من الوزارة، لمسئولى التضامن الإجتماعى، تمهيدا لتوزيعها على الفئات المستحقة لمشروع تكافل وكرامة، حيث تخضع عملية توزيع اللحوم لرقابة مشددة من الأوقاف لضمان وصول اللحوم لمستحقيها داخل القرى والنجوع والمناطق النائية بحسب الكثافة السكانية والمناطق الأشد احتياجًا.

يذكر أن محافظة أسوان، تسلمت خلال الفترة الماضية 4 دفعات من لحوم صكوك الأضاحى بإجمالى 8 أطنان من اللحوم والتى تم توزيعها على الحالات المستحقة.