الأوقاف: توزيع 821 طنا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام بالمحافظات حتى الآن

كشفت وزارة الأوقاف، أنها ستنتهى يوم الخميس المقبل من توزيع 20 طن لحوم صكوك الأضاحى والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، فى محافظات:" القاهرة- الجيزة- الغربية- الدقهلية- البحيرة- أسيوط- سوهاج- الشرقية- المنوفية- كفر الشيخ"، ليصل إجمالى ما تم توزيعه 821 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التى أطلقتها وزارة الأوقاف، والتى سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التى توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتى طن لحوم، توزع على مائتى ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع لحوم الأضاحى والإطعام على مدار العام من خلال مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام.

وكشفت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، عن أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم أضاحى وإطعام خلال عام 2022م (1601) طن، لافتة إلى أنها أطلقت فى فبراير 2022م مشروع صكوك الإطعام بهدف توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مدار العام.

وأوضحت وزارة الأوقاف ما تم توزيعه من لحوم على النحو التالي:

1. تم توزيع (801) طن لحوم أضاحى خلال عام 2022م.

2. تم توزيع 800 طن لحوم إطعام خلال عام 2022م.

3. استفاد من المشروع خلال عام 2022م أكثر من مليون وستمائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

- وبذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من الأوقاف أكثر من سبعة آلاف طن من لحوم الأوقاف منذ إطلاق المشروع.