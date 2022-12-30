نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة عن طريق تناول هذه الأطعمة

كتبت فاطمة ياسر

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من ظهور رائحة الفم الكريهة وهذا الأمر يتسبب في الإحراج الشديد، وهذا الأمر يرجع للعديد من الأسباب أبرزها تناول بعض الأطعمة المسببة لهذا الأمر ،ومنها البصل ،والثوم، وأيضا قد يكون هذا الشخص يعاني من بكتيريا مضرة في الأسنان، وأسباب أخري.

وأوضح التقرير النشور عبر موضع “healthline” كل ما يخص رائحة الفم الكريهة.

وأشار التقرير أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة برائحة الفم الكريهة، ومنها، وجود بكتيريا الموجودة في تجويف الفم، التي يزداد نشاطها وتصبح أكثر قدرة على التكاثر عند إهمال تنظيف الأسنان من بقايا الطعام، حيث تعتمد عليها كغذاء لها، ولذا تتسبب في صدور الرائحة الكريهة، وأيضا الإكثار من تناول البصل والثوم الني.

وأكد التقرير، أن تناول المخللات قد يكون من أبرز الأمورالتي تساعد على إزالة رائحة النفس الكريهة والسبب هو احتوائه على خصائص المضادة للميكروبات وتساعد على مكافحة بكتيريا الفم والقضاء عليها، كما أن المخللات تحتوي على نسبة عالية من مادة البروبيوتيك، التي أكدت بعض الدراسات دورها في مكافحة رائحة الفم الكريهة، نظرًا لخصائصها المضادة للبكتيريا.

وأوضح التقرير، أن الخل الذي يحتويه عليه المخلل يساعد على محاربة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، لاحتوائه على أحماض قوية، وهذا الكلام أيضا ينطبق علي نسبة الملح الموجودة في المخلل، الذي يعمل علي تقليل البكتيريا المضرة، والقضاء علي رائحة النفس الكريهة، وأيضا الحفاظ علي صحة اللثة.