ميقاتي: نأمل أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الأزمة الخانقة

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عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الإرادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل.

وأضاف ميقاتي - خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة بمناسبة نهاية العام - أن لبنان مر عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائمًا وينطلق من جديد، معتبرًا أن هذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الإرادات وبوجود جنود مجهولين يعملون بصمت رغم الأوضاع القاسية.

وقال: "لن نتخلى عن الأمل بنهوض لبنان وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب".