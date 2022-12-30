مفتي الجمهورية يهنئ المصريين والقيادة السياسية بالعام الميلادي الجديد

كتب محمد شرقاوى

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، جميع المواطنين في مصر وفي العالم أجمع بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، كما تقدم بالتهنئة إلى الرئيس السيسي والحكومة المصرية ببداية العام الجديد وأن يكون عاما مليئا بالخير واليمن والبركة.

أكد شوقى علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن النقد البناء هو الوسيلة الحقيقة للارتقاء الفكري والإنساني.

وتابع: أن الرسول –صل الله عليه وسلم- كان ينشر الأمل بين الناس، كما أن سيدنا محمد كان ينشر الأمل في أحلك الظروف، وكان يحث الصحابة على التمسك بالأمل وتأكيده له أن الإسلام سينتشر في كافة بقاع الدنيا.