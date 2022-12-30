مفتي الجمهورية يهنئ المصريين والقيادة السياسية بالعام الميلادي الجديد

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، جميع المواطنين في مصر وفي العالم أجمع بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، كما تقدم بالتهنئة إلى الرئيس السيسي والحكومة المصرية ببداية العام الجديد وأن يكون عاما مليئا بالخير واليمن والبركة.
أكد شوقى علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن النقد البناء هو الوسيلة الحقيقة للارتقاء الفكري والإنساني.
وتابع: أن الرسول –صل الله عليه وسلم- كان ينشر الأمل بين الناس، كما أن سيدنا محمد كان ينشر الأمل في أحلك الظروف، وكان يحث الصحابة على التمسك بالأمل وتأكيده له أن الإسلام سينتشر في كافة بقاع الدنيا.
وكان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أكد أن الاحتفال برأس السنة الميلادية مناسبة تتناولها مقاصد: اجتماعية، ودينية، ووطنية؛ فإنَّ الناس يودِّعون عامًا ماضيًا ويستقبلون عامًا آتيًا حسب التقويم الميلادي الـمُؤَرَّخ بميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام، والاختلاف في تحديد مولده عليه السلام لا يُنَافي صحَّة الاحتفال به؛ فإنَّ المقصودَ إظهار الفرح بمضي عام وحلول عام، وإحياء ذكرى المولد المعجز لسيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام، مع ما في ذلك من إظهار التعايش والمواطنة وحسن المعاملة بين المسلمين وغيرهم من أبناء الوطن الواحد، ومن هنا كان للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة عدة مقاصد، وكلُّها غيرُ بعيد عن قوانين الشريعة وأحكامها.
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