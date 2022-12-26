وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد: جعله الله عام خير وبركة على مصرنا

كتب على عبد الرحمن

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة، لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، قائلا عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"يسرني أن أهنئ قداسة البابا تواضروس وكل أشقائنا المصريين ب عيد الميلاد المجيد سائلا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .. وكل عام ومصر وأهلها جميعا بكل خير".

استقبل صباح أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق لقداسته، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبرى القبة.

وشارك فى الاستقبال عدد من أصحاب النّيافة، الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركى المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.

وتأتى تلك الزيارة فى إطار حرص قداسة البابا تواضروس على تقديم التهنئة لغبطة البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وساد اللقاء طابع المحبة الأخوية، كما تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين. وانتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية.