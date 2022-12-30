اليوم السابع
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مصنع سكر أرمنت يبدأ موسم استقبال محصول قصب السكر من المزارعين بالأقصر

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 04:08 م
مصنع سكر أرمنت يبدأ موسم استقبال محصول قصب السكر من المزارعين بالأقصر مصنع سكر أرمنت
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد مصنع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر، على مدار الساعات الماضية إطلاق صافرات بدء موسم استقبال قصب السكر رسمياً من المزارعين حول الأقصر، وذلك للإعلان عن بدء موسم حصاد القصب وتسليمه للمصنع بالقطارات الديكوفيل والجرارات والعربات المتنوعة فى الموسم الأشهر بصعيد مصر.

وفى هذا الصدد تم الإعلان عن بدء الموسم رسمياً بمصنع سكر أرمنت، تحت إشراف المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، وتحت رعاية اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، والكيميائي محمد خميس أحمد نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، والدكتور الكيميائى محمد عبدالرحمن عبد الله نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، ومجدى طلب مدير إدارة المراجعة، وأحمد حميد موسى مدير عام الشئون المالية، وأحمد قناوي توفيق مدير عام الشؤون الإدارية، والكيميائى صبرى عبد المنصف مدير إدارة الرقابة والجودة، وأحمد حسين بسطاوى مدير إدارة النظم والمعلومات، والمهندس توفيق الباجورى مدير هندسة التشغيل.

وقال المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، إنه من المقرر أن يستقبل مصنع سكر أرمنت فى موسم عصير قصب السكر، ما يزيد من مليون ومائة وخمسين ألف طن من قصب السكر كل عام، وينتج ما يقرب من مائة وعشرة ألف طن من السكر، بواقع واحد إلى عشرة من المحصول، ومايقرب من خمسين ألف طن من المولاس.

وأضاف المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنهاء استعداد كافة العاملين بمصنع سكر أرمنت الذين يكون لهم دور كبير سنويًا فى إنجاح الموسم هذا العام وكذلك كافة المزارعين الذين يتعاملون مع موسم القصب ويلتزموا بالتعليمات بصورة مميزة، موضحًا أن إدارة المصنع أجرت الصيانة الدورية بالكامل لكافة المعدات والماكينات والعصارات، كما تمت توسعة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج، وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة.

 


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