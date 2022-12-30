مصرع ربة منزل وإصابة فتاتين اصطدمت بهم سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب اثنين أخرين، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهم، أثناء عبورهم طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة السفاينة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، ونقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بالمنطقة ما بين الحصة والسفاينة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، دائرة المركز، وأسفر عن مصرع سيدة وإصابة فتاتين أخرتين.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيدة وفتاتين أثناء عبورهما طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ما بين منطقتي السفاينة والحصة، اتجاه القاهرة، دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل، مقيمة منطقة شلقان دائرة مركز القناطر الخيرية، حامل بالشهر الرابع، إثر إصابتها بنزيف داخلي، فيما أصيب الفتاتين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابتين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابتين، والتحفظ على قائد السيارة والسيارة وعرضهم رفقة تحريات المباحث حول الواقعة.