"المصالحة الروسى": مقتل 120 مسلحا وتدمير مخازن للأسلحة جراء عمليات خاصة فى سوريا

موسكو (أ ش أ)

أعلن مركز المصالحة الروسى التابع لوزارة الدفاع الروسية فى سوريا، استهدف معسكر لتدريب المسلحين ومركز القيادة شمال غربى سوريا، فى إطار عملية مكافحة التنظيمات الإرهابية، ما أسفر عن مقتل نحو 100 مسلح وتدمير مخازن للأسلحة والذخيرة و 15 مركبة مزودة برشاشات ثقيلة.

وأشار المركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، إلى أنه تم القضاء أيضا على 20 مسلحا بينهم عدد من الضالعين بتفجير حافلة للجنود السوريين بريف دمشق، وذلك خلال عملية خاصة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى بالاشتراك مع القوات السورية جنوبي البلاد.

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا قد أعلن، في وقت سابق، مقتل قادة في تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، إثر غارة جوية نفذتها القوات الروسية على قاعدة للتنظيم في محافظة إدلب.