محافظ قنا يفتتح محطة مياه شرب الشاورية النقالى بتكلفة 15 مليون جنيه

قنا ـ صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا محطة مياه الشرب النقالي بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن المحطة تقع علي مساحة 650 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 2000 م3/ يوم بتكلفة مالية تصل إلى 15 مليون جنيه، لافتا إلى أنها تخدم قرية الشاورية وتوابعها بمركز نجع حمادي، ويستفيد منها حوالي 18 ألفا و500 مواطن، وتتكون المحطة من " مبني للإدارة، معمل، مأخذ، خط المياه المرشحة قطر 8 بوصة، خط المياه العكرة قطر 225 م وخط الفايظ ، خط تصافي مياه الروبة".

وأضاف الداودي، أن ذلك يأتي في إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير متطلبات المواطن القنائي، باعتبار المياه حق أصيل من حقوق المواطن.