محافظ جنوب سيناء يفتتح مهرجان تحطيم الأسعار ومحاربة الغلاء بمدينة دهب.. صور

جنوب سيناء: فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مهرجان تحطيم الأسعار ومحاربة الغلاء، الذي أقيم بعدة شوادر بمدينة دهب، بالتنسيق بين مديرية التموين، والغرفة التجارية، ومديرية الزراعة، وجهاز التعمير، وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء احمد جميل رئيس مدينة دهب، ومديري التموين، ومنطقة تعمير جنوب سيناء، ومديري المديريات المختلفة، و والنائب سليمان عطيوى عضو مجلس النواب، ومشايخ وعواقل دهب.

وتضمن المعرض كافة السلع الغذائية، من أرز، ومكرونة، وزيوت، وسمن، وجبن، والتمر، وزيت الزيتون، ولحوم، وأسماك، وكافة أنواع الخضراوات والفاكهة، وشهد إقبال جماهيري من مواطني مدينة دهب للانخفاض الشديد في أسعار كافة السلع.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الغرض من إقامة هذا المهرجان هو تحقيق التنافس في الأسعار وتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، ومنع التجار من احتكار السلع الغذائية، واستغلال المواطنين.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بتنوع وجودة السلع الغذائية والتخفيضات في أسعار كافة وأكد على تعميم التجربة بكافة مدن المحافظة، كما أمر المحافظ بتوزيع 20 كيلو من اللحوم لعدد من الاسر على نفقتة الخاصة، على بعض الأسر، كما أكد على أن كافة المعروضات بتخفيضات تتراوح من 40 إلى 50 %.



مهرجان تحطيم الأسعار ومحاربة الغلاء بمدينة دهب (1)



مهرجان تحطيم الأسعار ومحاربة الغلاء بمدينة دهب (2)



مهرجان تحطيم الأسعار ومحاربة الغلاء بمدينة دهب (3)