محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

القليوبية- إبراهيم سالم

أجرى، اليوم الجمعة، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالشوارع والمحاور المرورية الجديدة، وذلك في إطار المتابعة اليومية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل علي راحتهم والحفاظ علي الوجه الحضاري للشوارع.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد محور مدينة الخصوص، حيث وجه بالتنسيق مع المرور لمنع الانتظار الخاطئ للسيارات ورفع السيارات المتهالكة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

كما تفقد المحافظ، أحد الأكمنة الأمنية والمرورية بمحور الخصوص والتي تعمل علي فحص تراخيص السيارات وضبط العناصر الإجرامية، حيث التقى المحافظ بالضباط وأفراد الشرطة المتواجدين لتحقيق الانضباط وتقدم لهم بالشكر علي المجهودات المبذولة لتأمين المواطنين متمنيا لهم عاما ميلاديا سعيدا.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال النظافة بالمحور حيث وجه بتوفير سيارة لكنس الأتربة المتراكمة علي جانبي الطريق وتكثيف الجهود لمنع وجود أي تراكمات للقمامة بالمحور نهائيا، وضبط أي سيارة تلقي القمامة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيالها، موجها بمتابعة الإشغالات والتعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطه المحافظة لاستعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء على أي مظاهر عشوائية والتيسير على المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

كما تفقد الهجان، نزلة الخصوص ومسطرد حيث وجه بالعمل علي نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاه، وازالة أي تراكمات للقمامة علي الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش علي جانبي الطريق.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد محور طريق شركات البترول من نزلة شارع الرشاح من الطريق الدائري حتي كوبري المطرية مرورا بمحور شركات البترول، موجها بالعمل علي نظافة المحور وإزالة الأتربة من علي الجانبين، كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة أولا بأول، بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات وإزالة أي مخالفة وتكثيف الحملات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه خاصة على تلك المحاور.

جاءت الجولة بحضور اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص.