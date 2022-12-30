ضبط 5.5 طن أرز مجهولة المصدر وتحرير 36 محضر مخالفات للمخابز فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز البلدية والسياحية والمولات التُجارية ومستودعات البوتاجاز، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون، جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها محافظ القليوبية لمتابعة استقرار أسعار السلع الغذائية والإعلان عنها بشكل واضح للمواطنين وعدم التلاعُب بالأسعار أو احتكار السلع ومتابعة المخابز البلدية والسياحية بمدينتي كفر شكر وشبرا الخيمة .

وتضمنت الجولة، المرور على عدد من مخازن السلع الغذائية والجمعيات الاستهلاكية، والهايبر ماركت التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، لمتابعة ومراقبة الأسعار والاطمئنان على عدم وجود أي شكاوى من المواطنين وتوافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية وعدم المغالاة من التجار وجودة السلع المعروضة، وقد تمكنت الحملة من ضبط 5.5 طن لسلعة الأرز مجهولة المصدر بأحد مخازن السلع الغذائية بشارع عبد المنعم رياض بمدينة كفر شكر، وأصدر المحافظ تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، لافتاً إلى عدم التهاون في حق المواطنين وعدم السماح باحتكار أي سلعة بغرض زيادة سعرها، واتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الشأن، كما تم تحرير 13 محضر لمخابز بلدية وسياحية بمدينة كفر شكر، و23 محضر بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة للمخابز البلدية والسياحية، وتنوعت المحاضر ما بين نقص أوزان وعدم نظافة أدوات معاجن وعدم وجود لوحة تشغيل وعدم مطابقة للمواصفات الفنية وعدم إعطاء بون وعدم وجود سجل.

وشدد محافظ القليوبية، على مسئولي التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكداً على جميع أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الالتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع في مكان مُعلن وواضح للمواطنين، علاوة على التأكُد من تواريخ الصلاحية لكافة السلع، مُشدداً على ضرورة تنوع وضخ السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنوع في تواجد أكثر من نوع لسلعة الأرز حسب نسبة الكسر لتُلائم جميع الفئات.

واطمئن "الهجان"، خلال الجولة، على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والألبان وخاصة الأرز بأسعاره المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولاً بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المُدن والأحياء وجميع الأجهزة المعنية إلى ضرورة إعطاء اهتمام كامل ومتابعة ميدانية مستمرة للسيطرة على أسعار السلع خاصة الاستراتيجية والمرور على جميع منافذ البيع والمحلات والمولات، بما فيهم المخابز للسيطرة على أي زيادة في الأسعار أو احتكار في السلع.

على صعيد آخر تفقد "الهجان"، أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي وأعمال النظافة في محيط الترعة البولاقية ونزلة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة، موجهاً القائمين على الأعمال بسرعة الانتهاء من دهان العمارات المتبقية، والاهتمام بالشجيرات المنزرعة داخل الأحواض بالجزيرة الوسطى، كما تابع أعمال النظافة بمحيط الترعة البولاقية ونزلة الدائري اتجاه أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة، موجهاً مقاول الأعمال برفع الانترلوك والبلدورات من الطريق خلال يومين لسهولة دخول المواطنين للمتنزه وللحفاظ على أعمال التطوير .

وعلي هامش الجولة، تفقد المحافظ نزلة الزراعي للقادم من القاهرة اتجاه بنها من أخر الفيلات، إذ تم الانتهاء من رش مادة الـ RC تمهيداً للرصف، ووجه بعمل بلدورة علي جانب الطريق وزراعة الأشجار لإضفاء شكل جمالي على المنطقة.

جاءت الجولة بحضور كلاً من محمد غنيم نائب رئيس مدينة كفر شكر، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، وياسر عبد الله نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومجدي عبد الكريم مساعد وكيل وزارة تموين القليوبية، ورضا عويس مدير الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وسامي رجب مراقب عام الأغذية من مديرية الصحة.



أسعار السلع خلال الحملة



جانب من جولة المحافظ



التعرف على أسعار السلع



المحافظ خلال الجولة



بدء رصف نزلة الطريق الزراعي ببنها



خلال الجولة



خلال الحملة



محافظ القليوبية يتعرف على أسعار السلع



نزلة الطريق الزراعي ببنها