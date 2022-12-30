محافظ الإسكندرية: استرداد 31 ألف متر مربع أملاك دولة.. وتنفيذ 1365 قرار إزالة

الإسكندرية جاكلين منير

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أبرز جهود الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب، خلال عام 2022، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة حرصت على تحسين رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه جميع المخالفات.

وأشار المحافظ إلى أبرز المجهودات التي تمت على مستوى الأحياء، وذلك تحت إشراف اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، موضحًا أنه فى مجال الاشغالات تم تنفيذ عدد حملات الإشغالات 6046 حملة، والتحفظ على 974026 تحفظ، وإزالة 39281 إعلان مخالف، وتحرير عدد 94185 محضرا، وغلق 2482 غلقا إداريا، وتحصيل 143228367 جنيها غرامة فورية.

وفي مجال البناء المخالف و الترميم، تم استرداد 31341 متر مربع أملاك دولة، وتنفيذ عدد 1365 قرار إزالة، وتنفيذ عدد 1494 قرار إيقاف أعمال إزالة في المهد.

وفي مجال مخالفة بناء و ترميم بلغت المخالفات 3032 مخالفة، وتم إصدار قرارات ترميم لعدد 741 قرار ترميم وإصدار قرارات إزالة لعدد 1827 قرار إزالة، وإصدار قرارات هدم العقارات أيله للسقوط لعدد 265 قرار. وإصدار رخص ترميم لعدد 576 قرار ترميم، وإزالة خطورة داهمة لعدد 213 إزالة.

وفي مجال الكهرباء، تم تركيب 12180 كشاف إنارة، وتركيب 4362 ذراع، وإحلال وتجديد شبكة إنارة لعدد 9568 عامود إنارة

وفي مجال الحدائق والنظافة تم زراعة 40247 شجرة، والتقليم الدوري لعدد 27636 شجرة، وعن حملات التطهير و التعقيم، تم تنفيذ عدد 391 حملة لمكافحة القوارض، وتنفيذ عدد 1342 حملة للمدارس، وتنفيذ عدد 480 حملة علي المساجد و الكنائس، وتنفيذ عدد : 208 حملة علي الوحدات الصحية، وتنفيذ عدد : 178 حملة تطهير علي المباني الحكومية، ورفع المخلفات والأتربة بلغ 683.264.38 طن.

وفي مجال الصرف الصحي، تم تسليك وتطهير عدد 80673 مطبق صرف صحي، وتسليك وتطهير عدد : 48037 شنيش.

أما في مجال المبادرات و الحملات التوعوية والاجتماعية و الثقافية، فقد تم تنفيذ عدد 454 مبادرة ثقافية واجتماعية، وتنفيذ عدد 394 حملة توعوية.