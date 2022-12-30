لقاء جماهيرى حاشد بالحوار المجتمعى لحياة كريمة مع أهالي قرية أم دومة.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، فعاليات اللقاء الجماهيري والحوار المجتمعي مع أهالي المدينة وأهالي قرية أم دومة والقرى التابعة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"؛ للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين، وأبرز احتياجاتهم، لإدراجها بخطة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تشمل قرى مركز ومدينة طما.

جاء ذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وأيوب عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة طما، وجمال شومان، نائب رئيس المدينة، وصفاء أبو الحسن، نائب رئيس مركز ومدينة طما، وممثلي مؤسسة حياة كريمة، ومحمد سعد مسئول العلاقات العامة والمئات من المواطنين.

ويهدف اللقاء إلى مشاركة الأهالي في المبادرة من خلال الإستماع لمطالبهم، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول المشروعات المتعلقة بتنفيذ خطة المبادرة الرئاسية بطما والقرى التابعة، بهدف تعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في وضع خطط التنمية الشاملة.

واستعرض الأهالي خلال اللقاء إحتياجاتهم في مختلف القطاعات والمشروعات التي يأملون في تنفيذها، ومن أهمها مشروعات " الصرف الصحي، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب والملاعب، وإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، ووحدات الإسعاف " .