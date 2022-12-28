نائب محافظ الغربية يشهد جلسة الحوار الوطنى بقرية سامول للإعلان عن مشروعات حياة كريمة

شهدت قرية سامول بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات حياة كريمة بنطاق الوحدة، وشرح مشروعات المبادرة بالوحدة المحلية لقرية سامول وتوابعها (سامول ودمتنو وطرينة) بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، والدكتورة زينب سامى منسق حياة كريمة لمحافظة الغربية، وصلاح حشيش نائب رئيس المدينة، والمهندسة رانيا رفعت منسق مبادرة حياة كريمة بمركز المحلة ووكلاء الوزارة بمحافظة الغربية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية و التعليم، بمشاركة الدكتورة جيهان الذهبي من المكتب الفنى بمحافظة الغربية وأهالى قرية سامول وتوابعها.

وخلال اللقاء تم إجراء العديد من الحوارات والمناقشات والاستماع لمطالب المواطنين وتم التأكيد لأهالى القرية أنه سيتم خلال أعمال المبادرة بقرية سامول إنشاء 3 مشروعات تعليمية بإحلال وتجديد وتوسعات للمدارس وإنشاء مبنى إدارى بجوار الملعب وملعب سباعى وسور لمركز الشباب وإنشاء وحدة طب أسرة ومجمع خدمى وآخر زراعى بيطرى ووحدة حماية مدنية وسوق نموذجى وموقف حضارى.

أما بقرية دمتنو فسيتم إقامة وحدة طب أسرة ومركز شباب وإنشاء مدرسة تجريبية ورفع كفاءة المدارس الموجودة، وفي قرية طرينة سيتم إحلال و تجديد لسور ملعب مركز الشباب ورفع كفاءة المبنى الإدارى وإنشاء مدرسة ابتدائية على مساحة 1500 متر وصيانة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية التى تقدمها المبادرة من مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحى و شبكات الإتصالات والغاز الطبيعى والكهرباء.

ويذكر أن المبادرة تهتم بمشروعات التنمية البشرية و التمكين الإقتصادى و إقامة مشروعات صغيرة و تدريب للشباب و السيدات و ملتقيات توظيف بجانب القوافل الاجتماعية والصحية والبيطرية.