كيف تساهم مبادرة "ابدأ" فى توطين وتطوير الصناعة المصرية؟

انطلقت مبادرة "ابدأ" بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال "الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة" فى 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات الوطنية، للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، ومن هنا جاءت الأهداف الثلاث الأساسية للمبادرة، وهى توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية.

ويضطلع بالعمل على تحقيق هذة الأهداف، شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، والتى تعد الذراع التنفيذى للمبادرة، حيث تعمل من خلال 3 محاور رئيسية، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

وفيما يلى نستعرض كافة الخدمات التى تقدمها "ابدأ" فى كل محور من محاورها الثلاث:-

أولا: محور "المشروعات الكبرى"، والذى يعمل على:

1- تسهيل الإجراءات الروتينية بحيث تنتهى الإجراءات الورقية والقانونية فى أسرع وقت ممكن.

2- تيسير الحصول على أراضى صناعية.

3- إتاحة الفرص لتسويق المنتجات ودعم تصديرها.

4- توفير التدريب والتأهيل للعمالة.

5- إمكانيه توفير خدمه البحث والتطوير لأى من المشروعات المستهدفة والقائمة.

ثانيا: فيما يتعلق بمحور "دعم الصناعات" فهو يختص بالآتي:-

1- تسهيل الحصول على تمويلات (بنكية)، فشركة ابدأ جهة غير تمويلية.

2- تسهيل الحصول على التراخيص المختلفة

3- حل المشكلات الخاصة بإصدار سجل صناعى، والحصول على أراضى صناعية.

4- حل المشكلات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية وبأى جهة حكومية أخرى.

5- توفير المرافق.

6- تقنين الأوضاع المخالفة (مكان سكنى-أرض زراعية) بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

7- تسهيل الوصول للشركات العالمية، وتجميع رجال الاعمال تحت مظله مشتركه للخروج بأفضل نتائج.

ثالثا: وفيما يتعلق بمحور التدريب والبحث والتطوير فهو يتولى:-

1- العمل على تضافر وتكامل جميع جهود الدولة فيما يخص مجال التعليم التقنى والفني

2- تطوير مراكز التدريب، ومؤسسات التعليم المختلفة، لتوفير عمالة مثقفة ومدربة ومحترفة طبقا للمعايير الدولية.

3- تعزيزالقدراتالصناعية فنًيا وتكنولوجًيا.

4- دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تعد مبادرة "ابدأ" ذرا ًعا اقتصاد ًيا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.