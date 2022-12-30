اليوم السابع
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الجمعة، 30 ديسمبر 2022 05:14 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تجري بنجاح إطلاق تجريبي لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 04:14 م
كوريا الجنوبية تجري بنجاح إطلاق تجريبي لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب مركبة فضائية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، نجاح الإطلاق التجريبي لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب بعد 9 أشهر من اختبارها الأول للصاروخ المحلي.

وأشارت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) - إلى أنها تخطط لإطلاق قمر صناعي فعلي مثبت على الصاروخ في المستقبل بعد إجراءات تطوير إضافية.

وأوضحت (يونهاب) أنه في مارس الماضي أجرت وكالة تطوير الدفاع التابعة للدولة أول اختبار لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب في موقع الاختبار في "تيه آن" على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب سول، للتأكد من قدرات مركبة الإطلاق الفضائية المحلية، لافتة إلى أنه تم تصميم الصاروخ لوضع قمر صناعي صغير في مدار أرضي منخفض من أجل عمليات المراقبة.

 


كوريا الجنوبية

الوقود الصلب

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