وذكرت السلطات وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الخميس، أن الحريق وقع داخل نفق عازل الضوضاء في جواتشيون، مشيرة إلى أن الحريق بدأ نتيجة للتصادم بين حافلة وشاحنة في الطريق السريع، ومن ثم انتشرت النيران من الشاحنة إلى نفق عازل الضوضاء، وتم العثور على المتوفين الخمسة داخل الشاحنة والحافلة.

وأفادت السلطات بأن 29 شخصا آخرين أصيبوا بإصابات مختلفة و3 منهم في حالة خطرة بعد تعرضهم للحريق على وجوههم، بينما 26 آخرين كانت إصاباتهم طفيفة من استنشاق الدخان، وقد يرتفع عدد القتلى أكثر.

وبعد نشر 77 سيارة إطفاء ومعدات الإطفاء و190 من رجال الإطفاء إلى جانب الاستعانة بمروحية للإطفاء، تمكنت السلطات المعنية من إخماد النيران فيما أدت النيران داخل النفق إلى ذوبان سقف النفق جراء الحرارة العالية وتساقط السنة اللهب.

وتخطط السلطات الكورية لتحديد السبب الدقيق للحريق بمجرد السيطرة على الحريق بصورة كاملة.

