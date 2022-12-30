كاتب اسمه على جبينه.. شرطة بريطانيا تطالب المواطنين بالمساعدة فى القبض على متهم

كتب محمد جمال

أطلقت الشرطة البريطانية حملة للبحث عن متهم بارتكاب جريمة، تطالب فيها الجمهور بالمساعدة في القبض عليه، لكن المثير في القصة أن المتهم كتب اسمه على جبينه على هيئة وشم، كما أفادت صحف بريطانية محلية، منها "مانشستر إيفنينج نيوز"، بحسب "سكاى نيوز".