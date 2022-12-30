اليوم السابع
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قوة تأمين محور قناة السويس تضبط مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 01:27 م
قوة تأمين محور قناة السويس تضبط مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه حملات أمنية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والمعينة لتأمين أنفاق الثالث من يوليو ببورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (قائد سيارة "له معلومات جنائية" ومرافقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية) حال محاولتهما الهرب مستقلين سيارة قيادة أحدهما والإنحراف إلى جانب الطريق باتجاه غير مصرح بالعبور من خلاله لتفادى الحارات المخصصة للتفتيش، وضُبط بحوزتهما (عدد من الحقائب)  بداخلها (عدد 28 لفافة تحوى نبات البانجو المخدر وزنت 15 كيلو جراما تقريباً – 351 لفافة كبيرة تحوى مخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جراما تقريباً - 5 لفافات كبيرة تحوى مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات تقريباً - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول ) .
 
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
 
تقُدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً) .
 
 

قوة تأمين

قناة السويس

قطاع الأمن العام

شرطة القنطرة شرق

شحنة مخدرات



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