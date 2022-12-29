"التموين" تبدأ طرح المنتجات الغذائية للبقالين استعدادا لصرف "المدعمة" عن يناير

كتب مدحت وهبة

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والبقالين كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية استعدادا لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير المقبل.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد انتهت من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وطرحها بأسعار مخفضة، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.