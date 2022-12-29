اليوم السابع
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فريق ديزنى أون آيس يزور المتحف القومى للحضارة المصرية.. صور

الخميس، 29 ديسمبر 2022 10:44 ص
فريق ديزنى أون آيس يزور المتحف القومى للحضارة المصرية.. صور الفريق خلال الزيارة
كتب محمد أسعد

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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فريق ديزني أون آيس “Disney on ice”، وذلك على هامش تواجده الحالي في مصر لتقديم عروضاً فنية عالمية بشخصيات ديزني الشهيرة علي الجليد.
 
وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف والأستاذة فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للإدارة والتشغيل.
 
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وأوضح لهم الدكتور أحمد غنيم دور المتحف كقبلة لكثير من الشخصيات العامة وزيارات الوفود الرسمية من عشاق الحضارة المصرية القديمة، خلال تواجدهم فى مصر، مما جعله واجهة ثقافية، ودلالة على شغفهم بمعالم هذه الحضارة وارثها الثقافي.
 
وأكدت فيروز فكري على أهمية المتحف في الحفاظ على التراث المصري على مر العصور .
 
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ثم اصطحبهم باسم رؤوف أمين متحف في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف،وشرح لهم تاريخ كنوز المتحف الأثرية المعروضة في قاعاته ،التى تحكي إبداعات الحضارة المصرية.
 
وأعرب أعضاء الفريق عن سعادتهم بتواجدهم في هذا الصرح الشامخ الذي يعتبر شاهدًا على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، مؤكدين أنهم سينقلون انطباعهم عن المتحف لكل مكان يزورونه في دول العالم.
 
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وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية

متحف الحضارة



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