ضبط 500 كجم صلصة وجبنة منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

كما تم تحرير 2 محضر عدم تدوين أسعار مخالفا للقرار 330 لسنه2017، وتم تحرير المضبوطات على ذمة المحضر عبارة زيت طعام وسكر، كما قامت الحملة بتحرير 6 محاضر منهم 4 موازين شريحة أولى وعدد2 محضر مواصفات.

كما تشكلت حملة تموينية من مديرية التموين والتجارة الداخلية لتفقد الحالة التموينية بمدينه طنطا، أسفر المرور على جميع الأنشطة والمحلات بدائرة قسم أول طنطا عن تحرير 21 محضر عدم إعلان عن الاسعار السلع الغذائية المعروضة للجمهور بداخل محلات بيع الأغذية، وتحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وتحرير 3 محاضر شهادة صحية، و1 محضر مواصفات لمخبز بلدى، تم تحرير محاضرجنح بالمخالفات بإجمالى 29 محضرا متنوعا تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.