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شعبة المستوردين: انفراجة مرتقبة فى الاستيراد عقب إلغاء الاعتمادات المستندية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 02:54 م
شعبة المستوردين: انفراجة مرتقبة فى الاستيراد عقب إلغاء الاعتمادات المستندية متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين
كتب إسلام سعيد

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قال المهندس متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق تترقب حدوث انفراجة كبيرة في عمليات الاستيراد، وذلك بعد قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيل.
 
أشاد "بشاي"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بقرار البنك المركزي المصري، الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط في العمليات الاستيرادية، والعودة لمستندات التحصيل.
 
كان البنك المركزي المصري، أصدر كتابًا دوريًا في 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية.
 
وأضاف، أن قرار الاعتمادات المستندية المطبق منذ فبراير الماضي، تسبب في حدوث أزمة نقص كبيرة في مدخلات الإنتاج والسلع، مشيرا إلى أن مستندات التحصيل ستتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لحرية السداد، مما سيسهم في معالجة تشوه الأسعار.
 
وعانى مجتمع الأعمال والمستوردين خلال الفترة الماضية، من أزمة نقص في مستلزمات الإنتاج، بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء تدبير العملة من قبل البنوك.
 
وأكد بشاي، وجود انفراجة قريبة، مع وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، بالإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة في الموانئ، خاصة السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
 
 
 

البنك المركزى

شعبة المستوردين

الاعتمادات المستندية

مستندات التحصيل



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