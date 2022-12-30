اليوم السابع
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رئيس وزراء الهند يحمل نعش والدته "حافيا" خلال تشييع جثمانها لمثواها الأخير

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 06:04 م
رئيس وزراء الهند يحمل نعش والدته "حافيا" خلال تشييع جثمانها لمثواها الأخير رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشرت وسائل إعلام هندية، صور لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وهو يسير حافيا ويحمل نعش والدته التي وافتها المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 100 عام.

ونشر ناريندرا مودي صورة لوالدته عبر صفحته في "تويتر"، قائلا إنها "علمته العمل بذكاء والعيش بنقاء".

وشارك رئيس الوزراء الهندي في مراسم حرق جثة والدته، في غانديناغار بولاية غوجارات الغربية، حيث عاشت.

ودخلت هيرابين المستشفى، الأربعاء، بعد أن تدهورت صحتها، وزارها ابنها في المستشفى، كما اعتاد أن يزورها للحصول على مباركتها في المناسبات والأعياد المهمة.

وفي عيد ميلادها الـ99 في يونيو الماضي، قال مودي إن "حياتها وتضحياتها شكلت عقله وشخصيته وثقته بنفسه"، مضيفا: "أمي بسيطة بقدر ما هي غير عادية. تماما مثل كل الأمهات".

 
مودي حافيا أثناء الجنازة
مودي حافيا أثناء الجنازة

 

مودي يحمل نعش والدته
مودي يحمل نعش والدته

 


رئيس وزراء الهند

الهند

صور

ناريندرا مودي

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي



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