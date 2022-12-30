رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يلتقى أعضاء مجلس اتحاد الطلاب

الأقصر – أحمد مرعى

التقى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، مع أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، في أول اجتماع معهم بعد إعلان التشكيل، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، وإيمان درديري، مسؤول رعاية الطلاب بالجامعة.

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بالفوز بعضوية ورئاسة الاتحاد عبر انتخابات أجريت في جو تسوده الشفافية والوضوح، مؤكدا ثقته فيهم بأنهم سيكونوا على قدر المسؤولية والمهام المنوطة بالاتحاد، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في المجتمع الخارجي.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن أعضاء الاتحاد، هم قادة المستقبل ولا بد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف لظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة تلبي احتياجات ومتطلبات طلاب وطالبات الجامعة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تهتم ببناء وصقل الشخصية المتكاملة للطلاب، من خلال خطة الأنشطة الطلابية ، وتحقيق التواصل الفعال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وطالب رئيس الجامعة، أعضاء الاتحاد، بوضع خطة لأنشطة العام لعرضها ومناقشتها سريعاً على أن تكون غير تقليدية للبدء في تنفيذها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى تفعيل التواصل المستمر مع طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم في تطوير العملية التعليمية، مؤكدا أن أمام هذا المجلس مهمة ثقيلة كونهم أول اتحاد بالجامعة التكنولوجية، فما سيقومون به يعتبر دستورا تسير عليه المجالس المقبلة.

وأشار رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى أن الجامعة ستقدم كل الدعم لمجلس اتحاد الطلاب، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الطلاب ورفع مقترحاتهم وآرائهم وشكاويهم إلى إدارة الجامعة، والمساهمة في رفع كفاءة العملية التعليمية وتفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعة.

وأعربت الطالبة مروة نصر أحمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس الجامعة لدعمه للطلاب ومجلس الاتحاد وتسهيل مهامه لخدمة الطلاب، مستعرضةً خطة عمل مجلس اتحاد الطلاب في اللجان كافة، مؤكدةً أن المجلس سيعمل على تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة تعود بالنفع على الطلاب، من خلال دعم ومساندة إدارة الجامعة.

فيما أشار الطالب يوسف أحمد، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، إلى أن مجلس الاتحاد سيكون على قدر المسؤولية، معبرا عن آمال وتطلعات طلاب الجامعة، كما سيكون له دور مشرف في المشاركات المجتمعية الخارجية، وفي ختام اللقاء عقد رئيس الجامعة لقاء حواريا مفتوحا مع أعضاء مجلس الاتحاد، للرد على كافة استفساراتهم حول عدد من الموضوعات.