بالأسماء.. نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

وفي مستهل كلمته أشاد رئيس الجامعة الدكتور عادل زين الدين، بحسن سير العملية الانتخابية بالجامعة خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن جميع الانتخابات تمت في أجواء تسودها الشفافية والوضوح، كما أكد رئيس الجامعة أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تسهم في ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، فوز الطالبة مروة نصر أحمد، بكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، بمنصب رئيس اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة، وفوز الطالب يوسف محمود أحمد، بكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب.

كما أعلنت اللجنة نتيجة الانتخابات في كلية تكنولوجيا خدمات صناعة وطاقة والتي جاءت كالتالي: (اللجنة العلمية) بفوز الطالب محمد هلال حلمي، بمنصب الأمين، والطالب بيمن رأفت فهيم، بمنصب الأمين المساعد، وفي (اللجنة الثقافية) فازت الطالبة سحر رجب حسن، بمنصب الأمين والطالبة حبيبة يحيى عبدالسلام، بمنصب الأمين المساعد، وفي (اللجنة الرياضية) فاز الطالب محمد حسام الدين طه، بمنصب الأمين، وفاز الطالب حسام عياد محمود، بمنصب الأمين المساعد، وفي (اللجنة الاجتماعية) فاز الطالب أحمد محمد عبده، بمنصب الأمين، والطالب عمر أحمد حسن، بمنصب الأمين المساعد.

وفي (لجنة الأسر) فاز الطالب أيمن سعيد ابو المجد، بمنصب الأمين، والطالبة مريم ابو شوشة، بمنصب الأمين المساعد، وفي (لجنة الجوالة) فاز الطالب أحمد سيد عبداللاه، بمنصب الأمين، وفازت الطالبة مريم محمود عبدالوهاب، بمنصب الأمين المساعد، وفي (اللجنة الفنية) فازت الطالبة ناردين ناروز نعمان، بمنصب الأمين، والطالبة سارة عبدالرحيم، بمنصب الأمين المساعد.

وفي كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة أمناء اللجان ومساعديهم، والتي جائت كالتالي: (اللجنة العلمية) بفوز الطالب أحمد ناجح الأمير، بمنصب الأمين، والطالبة منة الله وهبي، بمنصب الأمين المساعد، وفي (اللجنة الثقافية) فازت الطالبة ميار محمد عبدالوهاب، بمنصب الأمين والطالب أحمد حشمت عبدالعال، بمنصب الأمين المساعد، وفي (اللجنة الرياضية) فاز الطالب محمد جاد عبداللاه، بمنصب الأمين، وفاز الطالب بسطاوي فراج بسطاوي، بمنصب الأمين المساعد، وفي (اللجنة الاجتماعية) فاز الطالب محمود رفعت سليمان، بمنصب الأمين، والطالب محمد محمود محمد، بمنصب الأمين المساعد.

وفي (لجنة الأسر) فازت الطالبة آيه عبدالموجود فؤاد، بمنصب الأمين، والطالب عبدالرحمن رضا الاسواني، بمنصب الأمين المساعد، وفي (لجنة الجوالة) فاز الطالب كريم تاج الإسلام، بمنصب الأمين، وفازت الطالب محمد عادل شكري، بمنصب الأمين المساعد، وفي (اللجنة الفنية) فاز الطالب فهد عبدالعزيز عبدالعليم، بمنصب الأمين، والطالب زياد حسن علدالعظيم، بمنصب الأمين المساعد.



إنتخابات إتحاد طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر



فعاليات إنتخابات إتحاد طلاب جامعة طيبة التكنولوجية