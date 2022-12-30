رئيس جامعة بنها: المستشفى الجامعى الجديد ينفذ طبقا للأكواد العالمية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها، اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، مساء أمس وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات والأمناء المساعدين، وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور جمال سوسة، الجلسة بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم، تأكيد لمشاعر الأخوة وروح المحبة والولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد لا يتجزأ.

كما قدم التهنئة للدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، على تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتجديد تعيينه عميدا لكلية الحقوق، متمنيا له دوام التوفيق، كما قدم التهنئة للطلاب الفائزين فى انتخابات الاتحادات الطلابية، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة كانوا جادين في اختيار من يمثلهم في الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات.

من ناحية اخرى استعرض الدكتور جمال سوسة، خلال الجلسة التوسع في المشاركة بجائزة التميز الحكومي والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لخلق جهاز إداري كفء وفعال.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم وضع تطبيق معايير انطلاق الجائزة داخل جميع كليات الجامعة وتطبيقها وفق آلية محددة لتحقيق روح المنافسة والابتكار والإبداع بين أعضاء الجهاز الإداري، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم للترشح كمقيم داخلي ضمن مشروع جائزة جامعة بنها للتميز الحكومي، للعاملين بجامعة بنها (من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)، من إدارة الجامعة وكلياتها.

كما استعرض رئيس الجامعة، مقرر القضايا المجتمعية لطلاب الجامعة، وإعداد محتوى تعليمي جديد عن سماحة الأديان، مؤكدا أن مقرر القضايا المجتمعية يتضمن 4 موضوعات إجباري وهم الزيادة السكانية، وحقوق الإنسان والشفافية ومكافحة الفساد، وسماحة الأديان، بالإضافة إلى موضوعان اختياري.

كما استعرض الدكتور جمال سوسة، مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، مؤكدا أن المشروع يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير القطاع الصحي في مصر والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة القليوبية ومحافظات الدلتا، مؤكدًا أنه يتم تنفيذ المشروع طبقًا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية، وبأعلى جودة، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة لإجراء العمليات في مختلف التخصصات الطبية.